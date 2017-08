Estação Cultura especial Mostra das Nações celebra 118 anos da Capital neste sábado

Campo Grande completa este mês 118 anos e a construção da história da cidade passa pelas mãos de diversos povos. Sendo assim, o projeto Estação Cultura deste sábado (12) levará para a Estação Ferroviária um pouco de cada país que tem aqui na Capital Morena um pedacinho de sua cultura.

Em parceria com a Subsecretaria de Política para as Mulheres (SEMU), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), realizará das 13 horas às 21 horas o Estação Cultura especial Mostra das Nações. Haverá apresentações das Comunidades Tia Eva e São João Batista, Orquestra Indígena, das Colônias Japonesa, Libanesa, Paraguaia, Boliviana e dos refugiados do Haiti. As tradicionais exposições de artesanato, a gastronomia e a dança também estão na programação.

“Esta edição está imperdível. A programação vai trazer um pouco de cada povo que ajudou a construir Campo Grande. Temos que valorizar essas influências, pois foram elas que formaram a identidade da nossa Capital”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brun.

Em cada espaço, os representantes das colônias levarão ainda objetos comuns utilizados no dia a dia deles, bem como amostras de comidas e trajes típicos.

Serviço

Estação Cultura especial Mostra das Nações – Campo Grande 118 anos

Local: Plataforma Cultural

Data: 12 de agosto de 2017

Horário: das 13h as 21h

