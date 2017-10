Estabilizado e consciente, Ruiter está sob cuidados médicos na Santa Casa

O prefeito Ruiter Cunha de Oliveira será transferido ainda nesta segunda-feira (30), para Campo Grande - Divulgação

Consciente, estabilizado e confiante, o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira está sob cuidados médicos na Santa Casa de Corumbá. Depois da realização de tomografia, a Junta Médica avaliou que Ruiter precisa passar por um procedimento de hemodinâmica e, por isso, será transferido ainda nesta segunda-feira, 30 de outubro, para Campo Grande. O serviço consiste em introduzir um cateter na aorta do paciente a partir da perna para realização de varredura.

Ruiter foi internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa de Corumbá na manhã desta segunda-feira, depois de sentir dores na perna e no tórax de maneira simultânea. Toda e qualquer informação a respeito do estado de saúde do prefeito será repassada exclusivamente pela Assessoria de Comunicação Institucional da Prefeitura de Corumbá.