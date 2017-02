Estabelecimentos passam por inspeção sanitária para carnaval de rua do Rio

Bares, restaurantes e hotéis localizados nas vias onde se concentram os blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro serão inspecionados a partir de hoje (3) pela Vigilância Sanitária municipal. A fiscalização pretende coibir a venda de alimentos prejudiciais à saúde dos foliões.

No ano passado, foram interditados quatro estabelecimentos, aplicadas 41 multas e inutilizados 10 quilos de alimentos. Em 2015 foram quatro interdições, 45 multas e mais de 480 quilos de alimentos jogados fora.

Também serão fiscalizados os clubes e casas de show que realizam espetáculos durante a folia. Todos os estabelecimentos receberão inspeções de cunho educativo, em que os técnicos da Vigilância vão orientar proprietários e funcionários a manter o local e a manipulação dos alimentos dentro das normas higiênico-sanitárias exigidas.

Caso o estabelecimento não siga as orientações iniciais, será multado e pode ser interditado, sem previsão de reabertura.

Além das inspeções, também haverá cursos de manipulação de alimentos para responsáveis técnicos e manipuladores de alimentos dos buffets, bares e lanchonetes do Sambódromo, dos ambulantes que vão trabalhar na Passarela do Samba e dos barraqueiros do Terreirão do Samba.

A população pode denunciar a comercialização de produtos impróprios pela central de atendimento da Vigilância Sanitária, no número 1746. Todas as demandas serão encaminhadas aos técnicos do órgão, que irão aos locais denunciados para avaliar as condições higiênico-sanitárias e, caso necessário, aplicarem as penalidades previstas em lei.

De acordo com a prefeitura, 452 blocos e bandas estão aptos a se apresentar pelas ruas do Rio de Janeiro no carnaval deste ano.

Veja Também

Comentários