Está "razoavelmente estabelecido" que Rússia interferiu em eleições, dizem EUA

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva ao lado do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, que está "razoavelmente bem estabelecido" que a Rússia interferiu em eleições nos Estados Unidos. Tillerson disse que a discussão sobre interferências nas eleições americanas dos EUA "está na agenda" do diálogo bilateral. Já Lavrov afirmou que "não vimos nenhum fato sobre interferência nas eleições nos EUA", sugerindo que para Moscou não há provas disso.

Tillerson afirmou também que a questão da Ucrânia é um "obstáculo" para melhorar as relações com Moscou. Os EUA e outras nações ocidentais impuseram sanções contra a Rússia por causa de seu comportamento na Ucrânia, ao anexar a região da Crimeia e, segundo Washington, intervir no leste do país. Hoje, Lavrov disse que Tillerson não ameaçou seu país com mais sanções.

"Temos posição diferente da Rússia em uma ampla gama de questões", afirmou o secretário de Estado americano. Por outro lado, Tillerson disse que houve concordância com Lavrov sobre a necessidade de que a Coreia do Norte abandone seu programa nuclear. "Queremos estabilizar situação na Coreia do Norte com uma resolução diplomática", afirmou a autoridade russa.

Lavrov disse que o governo do presidente Vladimir Putin está pronto a restabelecer o acordo aéreo com os EUA, pelo qual os países mantêm uma coordenação a fim de evitar eventuais ataques acidentais uns contra os outros ou mesmo choques entre aeronaves. Durante a reunião de hoje com Putin, Tillerson e o presidente russo falaram também sobre Afeganistão e Síria, segundo o ministro russo.

