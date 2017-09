“Essa parceria demonstra desprendimento e união pela melhoria da qualidade de vida dos campo-grandenses”, pontuou Miglioli

Campo Grande (MS) – Durante evento na noite desta segunda-feira (4.9), que ressaltou mais uma vez a parceria entre Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Campo Grande no projeto ‘Juntos por Campo Grande’, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, destacou a união entre as esferas municipal e estadual pelo bem da população. “A Capital precisava de um evento desses, e essa parceria demonstra o desprendimento e a união pela melhoria da qualidade de vida dos campo-grandenses. Não há dúvidas de que o que está sendo selado hoje, vai transformar Campo Grande em outra cidade”, afirmou durante a solenidade, no auditório da Câmara Municipal.

Com a assinatura do protocolo de intenções, mais de R$ 180 milhões em obras de infraestrutura, entre reformas, pavimentação de ruas e avenidas e até unidades habitacionais, serão destravadas. A parceria entre o Governo do Estado e o Município teve início com o repasse de R$ 10 milhões passados pelo Governo para realização da intensa operação de tapa-buracos. “Realizamos essa parceria porque pensamos nas pessoas. Independente da questão ideológica, administramos para homens e mulheres que moram na cidade”, frisou o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo o secretário de Estado de Infraestrutura, para esta nova etapa da parceria serão liberados de imediato cerca de R$ 15 milhões que irão mobilizar 28 frentes de trabalho. “Algumas dessas obras foram destravadas pelo governador junto a Governo Federal. Eram obras paradas”, explicou.

Além das obras que serão retomadas com a parceria, o Governo do Estado já vem realizando outras ações na Capital, como a pavimentação das principais ruas do Indubrasil; a revitalização da avenida Euler de Azevedo; a pavimentação do Polo Empresarial Miguel Letteriello, que o transformará no primeiro polo industrial 100% pavimentado do estado; a construção da rotatória no anel viário que dará acesso ao primeiro Outlet Premium de MS e a pavimentação de ruas do bairro Aero Rancho, que já foram contempladas com a Obra Inacabada Zero, atualmente recebem obras e ainda receberão mais. “Isso que fazemos por Campo Grande hoje, acontece em todos os municípios, porque pensamos sempre nas pessoas e assim fazemos uma parceria administrativa e de responsabilidade”, concluiu o governador.

Juntos Por Campo Grande

A parceria entre Governo do Estado e município teve início em janeiro deste ano com o repasse do Estado no valor de R$ 10 milhões para a operação tapa-buracos. Também já foi repassado cerca de R$ 1,6 milhão, de recursos próprios, para a melhoria da avenida Mato Grosso e da Via Parque no fluxo de veículos.

Com a consolidação da nova parceria, importantes obras – como o manejo das águas do Anhanduí; a pavimentação de vias de bairros como Nova Lima e Nasser; a implementação de corredores de transporte nas principais avenidas e outros – serão concretizadas. “Campo Grande já é uma das melhores capitais do País, queremos transformá-la na melhor pra se viver”, finalizou Reinaldo Azambuja. Veja mais fotos.

