“Essa luta para reduzir os acidentes é constante e de todos nós”, diz governador ao encerrar semana de trânsito

Campo Grande (MS) – No encerramento das atividades da Semana Nacional de Trânsito, na Capital, ocorrido nesta manhã na Governadoria, Reinaldo Azambuja destacou a importância do empenho constante de toda a sociedade em tornar o trânsito mais seguro. Além de ações educativas, o governo tem investido em estrutura para atender às vítimas do trânsito – com a construção do Hospital do Trauma e do 1º Centro de Reabilitação em Ortopedia do Estado, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

“Essa luta para reduzir os acidentes é constante e de todos nós”, declarou o governador, ao lembrar que as causas de muitas tragédias podem ser evitadas: como abusos de velocidade, tentar conciliar bebidas alcoólicas e direção, além de dirigir falando ao celular.

De acordo com ele, é necessária uma mudança de comportamento que começa com conscientização. “A educação é o carro-chefe para a gente conscientizar a sociedade”, completou, ao lembrar que as despesas para o poder público são muito maiores quando a falta de respeito às normas aumenta o número de acidentes – onerando o Sistema Único de Saúde (SUS) e até a Previdência Social – e quem paga essa conta é toda a sociedade.

Para reforçar a prevenção, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizou de 18 ao dia 25 de setembro uma série de atividades pela Semana Nacional do Trânsito. Com o tema: #Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. A programação incluiu palestras, atividades culturais, trabalhos envolvendo a comunidade escolar, blitz educativas e uma série de outros eventos reunindo o poder público e entidades privadas.

E esse trabalho educativo realizado não somente na semana nacional mas durante todo o ano tem dado resultados positivos. Dados do Detran apontam redução no número de ocorrências em todo o Estado. Em 2016, foram registrados 24450 acidentes em Mato Grosso do Sul, contra apenas 14 mil no balanço preliminar até 31 de agosto deste ano.

No encerramento das atividades alusivas à Semana Nacional também estiveram presentes deputados estaduais e diversas autoridades de trânsito e segurança pública. O diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka, destacou o trabalho envolvendo inúmeros parceiros, incluindo prefeituras e agências de trânsito, potencializando os resultados. “Um trânsito sem acidentes é resultado de pessoas conscientes”, frisou.

Suporte estadual às vítimas do trânsito

Além de ações educativas, o Governo do Estado tem sido parceiro em uma série de iniciativas estruturais para aumentar a segurança no trânsito. Por meio de convênio com prefeituras, foram liberados recursos para recuperação de pavimentação em vias urbanas e rodovias, além de sinalização viária em municípios por todo o Estado.

Obra emblemática iniciada em 1990 e que agora está em fase de conclusão é o Hospital do Trauma. A unidade destinada à traumatologia deverá aliviar a sobrecarga da Santa Casa e otimizar o atendimento às vítimas do trânsito.

O Governo será parceiro também na construção do primeiro Centro de Reabilitação de Ortopedia do Estado, que será implantado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A unidade irá atender pessoas que tenham sofrido sequelas decorrentes de acidentes, além de doenças que tenham provocado limitação nos movimentos, atuando como referência na reabilitação dos pacientes. Veja mais fotos.

