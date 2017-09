Esposa de Lopez é processada após ser flagrada com US$ 61 mil na Venezuela

As autoridades venezuelanas abriram um processo judicial contra a ativista dos direitos humanos Lilian Tintori, esposa do líder oposicionista Leopoldo López, após a polícia apreender 200 milhões de bolívares (US$ 61 mil), que Lilian transportava em caixas, no porta-malas de seu carro.

Lilian, que está grávida de seu terceiro filho, disse hoje, em sua conta no Twitter, que depois de prestar declarações à polícia pelo caso das caixas de dinheiro, recebeu uma intimação e deve testemunhar como acusada em 5 de setembro.

"Estão fazendo de um caso pessoal um escândalo onde não há. Não é crime ter dinheiro em espécie", disse a ativista, que afirmou nesta semana que o dinheiro seria usado para tratamento médico de sua avó de cem anos, que está hospitalizada.

A intimação acontece um dia depois de o procurador-geral nomeado pela assembleia constituinte, Tarek William Saab, anunciar a abertura de uma investigação após a apreensão das caixas de dinheiro.

López, que passou três anos detido em uma prisão militar, recebeu em julho uma medida de prisão domiciliar enquanto cumpria sua sentença de quase 14 anos. O líder opositor foi condenado em 2015 por promover manifestações violentas na capital, que deixaram três mortos e várias dezenas de feridos. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários