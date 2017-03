Esposa de Fillon é acusada em escândalo de emprego fantasma, diz jornal francês

A esposa do candidato conservador à presidência da França, François Fillon, foi indiciada preliminarmente pelas autoridades locais pela suspeita de ter desviado dinheiro público ao trabalhar em cargos fantasmas no gabinete de seu marido, informou o jornal Le Monde.

Segundo o veículo, Penelope foi acusada nesta terça-feira de cumplicidade e de peculato, entre outras ofensas. Ela deverá ser convocada nos próximos dias a prestar esclarecimentos à polícia.

O escândalo envolvendo empregos fantasmas para a mulher e os filhos de Fillon, que está sendo tratado no país como "Penelopegate", custou as primeiras colocações do candidato conservador nas pesquisas de intenção de voto. De acordo com levantamento do instituto Ipsos divulgado esta manhã, Fillon está agora 6 pontos porcentuais atrás de Emmanuel Macron, que praticamente divide a liderança com Marine Le Pen. Os dois devem passar ao segundo turno e é esperado que o candidato centrista vença Le Pen por 62% dos votos contra 38%. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários