Espetáculo ‘Flor de Maio’ comemora mês das mães com apresentações culturais do Rede Solidária

Campo Grande (MS) – Com apresentações de ballet clássico, ballet baby, ballet contemporâneo, danças urbanas, zumba, violão, coral e capoeira, as crianças e jovens atendidos pelas duas unidades do Rede Solidária, localizadas nos bairros Dom Antonio Barbosa e Jardim Noroeste, na Capital, comemoram nesta terça-feira (15.5), o mês das mães. As apresentações do espetáculo ‘Flor de Maio’, com entrada gratuita, acontecem a partir das 19h, no teatro Glauce Rocha, localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

Conforme a coordenadora do programa Rede Solidária, que é ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o espetáculo, além de ser uma homenagem para todas as mães, visa incentivar a participação cultural e permitir o acesso das comunidades atendidas pelas unidades, aos bens culturais. “Estamos homenageando as mães e ainda promovendo uma atividade diferente e, por vezes nova, na rotina de muitas pessoas desses bairros. Também convidamos a todos para prestigiar e conferir o talento de nossas crianças e jovens. Certamente será surpreendente”, declarou.

Mais de 400 crianças e jovens estão envolvidas nas apresentações. A coordenação do Rede Solidária ainda informou que haverá ônibus, saindo das duas unidades, para o transporte dos alunos (de ida e volta).

Rede Solidária

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Sedhast, traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a do Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste. O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários, atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e assim não dependam de programas sociais.

Serviço

Evento: Espetáculo ‘Flor de Maio’

Data: 16 de maio, às 19h

Local: Teatro Glauce Rocha, campus da UFMS, Campo Grande

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto capa : Chico Ribeiro

