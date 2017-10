Espero que Hillary concorra novamente à presidência, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta segunda-feira que espera que a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que perdeu as eleições para ele em 2016, concorra novamente à Casa Branca.

Criticando a postura da democrata em relação ao protesto de jogadores de futebol americano, Trump reafirmou que o fato de eles se ajoelharem na hora do hino dos EUA é um "desrespeito à bandeira".

O presidente americano disse também que de forma alguma fez "conluio" com altos funcionários da Rússia na eleição do ano passado e que não pretende demitir o conselheiro Robert S. Mueller, que lidera as investigações sobre o caso.

Ainda sobre relações internacionais, o presidente americano disse acreditar que o governo de Cuba tem responsabilidade nos ataques sônicos contra funcionários da embaixada do país em Havana e que o Congresso precisa fazer algo a respeito da Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca, na sigla em inglês).