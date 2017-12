“Esperas de até 15 anos chegaram ao fim”, destaca Reinaldo Azambuja ao entregar casas em Terenos

Cada unidade habitacional possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço - Fotos: Chico Ribeiro

Ao entregar 98 moradias em Terenos nesta terça-feira (26.12), o governador Reinaldo Azambuja destacou a realização do sonho da casa própria. “Esperas de até 15 anos chegaram ao fim”, afirmou ele às famílias beneficiadas com as moradias do Residencial Eduardo Perez Filho. Reinaldo conversou com os moradores e comentou o prazo de entrega, estabelecido pelo Ministério das Cidades. “Hoje é um dia especial e o mais importante dessa entrega é que vocês, agora, têm a oportunidade de estar em um lugar próprio”, disse.

Teresinha Elaine Chaves de Paula, de 54 anos, foi uma das contempladas. “Eu mesmo esperei 15 anos por esse momento. Falei isso para o governador e também disse que agora me sinto realizada”, contou a professora que venceu um câncer e conquistou a moradia. “Estou muito feliz e agradecida pela minha saúde e pela minha casa”, disse.

Cada unidade habitacional possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. No residencial foram investidos R$ 6,6 milhões, sendo R$ 1,3 milhão dos cofres estaduais e o restante da União e da Prefeitura Municipal. “Além dessas 98 casas, estamos construindo outras 78 para os moradores de Terenos. E também destinamos R$ 2,5 milhões para fazer o acesso a esse residencial – infraestrutura, pavimentação e recuperação de ruas”, garantiu o governador.

Prefeito de Terenos, Sebastião Donizete, ressaltou a importância da parceria entre os governos para atender as demandas da população. “Só com esse auxílio é que vamos conseguir construir mais casas e entregar para as pessoas, diminuindo o déficit habitacional”, Falou. Em Mato Grosso do Sul, segundo o governador, o Governo do Estado contabiliza a marca de 12,7 mil unidades habitacionais em três anos (de 2015 a 2017). “Entre entregues, em construção e já contratadas”, revelou Reinaldo Azambuja.

Também estiveram presentes na entrega das casas os deputados estaduais Beto Pereira, Enelvo Felino e Felipe Orro; o deputado federal Dagoberto Nogueira; o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; e demais autoridades municipais e estaduais.