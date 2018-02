Esperando Gilberto Gil, bloco Forrozin tem momento 'chuva, suor e cerveja'

O Forrozin tem como mote a celebração da música nordestina e deverá receber Gilberto Gil, Mestrinho, As Bahias e Cozinha Mineira - Foto: Estadão

À espera de Gilberto Gil, foliões do bloco Forrozin, da cantora Mariana Aydar, lotaram as ruas do centro de São Paulo e encenaram no início da tarde desta segunda-feira, 12, o melhor estilo "Chuva, Suor e Cerveja". A tempestade de verão caiu e ninguém arredou o pé do bloco, celebrando o carnaval. O Forrozin tem como mote a celebração da música nordestina e deverá receber Gilberto Gil, Mestrinho, As Bahias e Cozinha Mineira.

No público, há também muitos nordestinos. É o caso da baiana Tais Ferreira, de 36 anos, e do pernambucano John Barbosa, de 54 anos, que trabalham no setor de alimentação e recebem a amiga Fátima Barbosa, promotora de eventos de Arapiraca (AL), pela primeira vez no carnaval de São Paulo. "Estou me sentindo em Olinda", disse Fátima.

Fã de Mariana Aydar, Barbosa ficou feliz com a vinda de Gilberto Gil. "Adoro ele, mas temia que a presença do baiano lotasse demais o bloco. Mas que nada, está no tamanho certo", afirmou. Com ele concorda a baiana Tais. "Preferimos bloquinhos menos lotados e com sotaque nordestino. Como este e o do Alceu (Valença)", falou ela.