'Esperamos que esses episódios não se repitam', diz Moro sobre massacre

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, classificou, nesta quarta-feira, o massacre de Suzano, que vitimou 8 pessoas e deixou outras 10 feridas, como "terrível". O ministro participa de uma aula magna na Universidade UniCEUB, em Brasília.

"Não posso deixar de lamentar o trágico incidente (de Suzano). Todo o País e o governo pranteiam esse terrível acidente. Esperamos que esses episódios não se repitam. Transmitimos nossa solidariedade aos alunos, pais e mestres (da unidade de ensino)."

Moro ministra aula sobre o projeto de lei anticrime, encaminhado ao Congresso no início da legislatura. Além dele, participam do evento os ministros do Supremo tribunal Federal Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski.