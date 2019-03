Espen divulga classificação final do TAF e convoca candidatos para exame psicológico do 1º Curso de Intervenção Prisional e Escolta

Campo Grande (MS) – Foram divulgados os resultados dos recursos impetrados e a classificação final do Teste de Aptidão Física (TAF) do 1º Curso de Intervenção Prisional e Escolta (CIPE). Além disso, os agentes penitenciários classificados até o 60º lugar (masculinos) e as agentes até o 15º lugar (feminino) já estão convocados para a terceira fase do certame – o exame psicológico, que acontecerá no início de abril.

A publicação foi realizada no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira (22.3), pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Escola Penitenciária (Espen).

Conforme o edital, os testes psicotécnicos serão aplicados entre os dias 02 de abril a 05 de abril e serão divididos em seis turmas, no período matutino, das 7h30 às 9h30 e das 10h às 12h.

Os candidatos aprovados serão informados diretamente pela equipe do Núcleo de Apoio ao Servidor, sobre a data e horário que deverão se apresentar para os testes.

Confira na íntegra a classificação final do Teste de Aptidão Física, a partir da página 75 (clique aqui!).

O Curso de Intervenção Prisional e Escolta é voltado a agentes penitenciários estaduais, da área de Segurança e Custódia, e tem como objetivo capacitar futuros integrantes para o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), que constitui força de reação da Agepen.

Texto: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Fotos: Divulgação.