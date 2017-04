Espécie rara de coruja é capturada em Campo Grande

Ave estava no pátio do Hospital Nosso Lar e foi levada ao Cras, em MS / Divulgação

A Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou uma coruja rara em Campo Grande nessa segunda-feira (3). Animal silvestre é da espécie Strix huhula (coruja-preta). Segundo a PMA, é a primeira vez que uma animal dessa especial é capturado na capital sul-mato-grossense.

Um vigilante do Hospital Nosso Lar avistou a ave no pátio do local e chamou os policiais, de acordo com a PMA. O homem afirmou que a coruja não conseguia voar. A polícia suspeitou que o animal estivesse ferido, mas não foi encontrado nenhum ferimento.

A coruja foi capturada e encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras). Essa ave não costuma ser encontrada em perímetros urbanos. Ela vive mais em ambientes de florestas altas.

Nas cidades, é mais comum encontrar espécies como a coruja-buraqueira e suindra (coruja-de-ireja).

Coruja-preta

A Strix huhula (coruja-preta) é uma ave da família dos estrigídeos (aves noturnas) predominante da Venezuela ao Paraguai, Argentina e em algumas regiões do Brasil. Essas corujas estão quase sempre em matas altas.

Essa espécie chega a medir 35 cm de comprimento. A plumagem é negra com listras brancas. Os bicos e tarsos são amarelos. A ave também é conhecida pelo nome "mocho-negro", segundo a PMA.

