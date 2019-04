Especialistas do Detran alertam sobre bagagem solta no carro durante viagem

Campo Grande (MS) – Chegar ao destino, aproveitar o feriado e voltar para casa descansado e em segurança é o que todos desejam quando planejam pegar a estrada. O feriado prolongado da Páscoa começa nesta quinta-feira Santa (18.4) e é imprescindível estar atento aos cuidados necessários para curtir o feriadão.

O aumento no fluxo de veículos trafegando pelas vias de todo o Estado é notável e o gestor de Educação e Segurança de Trânsito do Detran-MS, o chefe de fiscalização do Detran-MS, André Canuto, alerta sobre a importância do cuidado com os objetos ou bagagem soltos no carro durante a viagem: “O risco é em caso de acidente ou em freada brusca, pois esses objetos vão inevitavelmente se deslocar pelo interior do veículo e podem causar ferimentos nos ocupantes”, explica. Além disso, esses objetos quando soltos no carro, podem balançar de um lado para o outro e tirar a atenção do motorista, podendo assim, causar um acidente.

André orienta que os condutores guardem os itens no bagageiro, porta-malas ou porta-luvas e quando não for possível, que o transporte de modo que fique preso e seguro no veículo.

O gestor de Educação e Segurança de Trânsito do Detran-MS, Nedis Gonçalves, ressalta que além do cuidado com a mala, é necessário a revisão preventiva antes de pegar a estradas: “ Devem ser checados os freios, faróis, limpadores de pára-brisa, sistema elétrico, estepe, calibrar os pneus e que estes estejam em bom estado de conservação, níveis de óleo do motor e fluídos de freio, chave de roda, triângulo e demais itens de segurança”, concluiu.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran).