Especialistas americanos estudam ecossistema pós-tsunami no Japão

Equipe norte-americana de especialistas em meio ambiente pesquisou uma região no Nordeste do Japão, atingida por terremoto seguido de tsunami em 11 de março de 2011.

Nessa terça-feira (18), a equipe do Centro de Pesquisa do Meio Ambiente Smithsonian visitou uma lagoa na cidade de Rikuzentakata, na província de Iwate. A lagoa foi conectada ao oceano após o grande tsunami. Obras estão em andamento para construir um quebra-mar visando a substituir bancos de areia que separavam a lagoa do oceano, e que foram levados pelo tsunami. Trabalhadores também estão construindo barreiras ao longo dos rios que desembocam na lagoa.

Pesquisadores analisam a topografia e o fluxo da água para observar se criavam ou não baixios e mangues que recuperassem o ecossistema da lagoa, sem trazer grandes mudanças para as obras.

Recuperar o ecossistema costeiro tem sido um desafio para a cidade, já que a pesca de abalone e outros tipos de vida marinha caiu muito após o desastre.

Os cientistas dizem que se as condições ambientais da lagoa apresentarem melhoras, o mesmo pode ocorrer no mar ao seu redor. A equipe pretende apresentar sugestões ao governo local e outros grupos.

*Emissora pública de televisão do Japão