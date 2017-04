Especialista orienta sobre a escolha de óleos para cozinhar

Você sabe escolher quais óleos comprar e como deve usá-los? É importante lembrar que os óleos que fazem bem não são os refinados, mas sim aqueles que tem sabor, aroma e ate? cor natural. A cor deve ser similar ao ingrediente de onde eles provem, como explica o médico Theo Webert, que atua em nutrologia, qualidade de vida e bem estar.

“Quando o óleo passa por processos de refinamento ele perde o sabor, o aroma e ganha uma coloração levemente dourada”, descreve o médico. Isso ocorre, pois, quando processados, se tornam rançosos, então são filtrados, desodorizados e desconstruídos, até se tornarem neutros.

Evite o consumo de óleos vegetais processados como os o?leos de milho, soja, girassol e canola, eles contém quantidades muito altas de ômega-6, um ácido graxo que promove inflamações e oxidações no corpo. Os efeitos ruins do o?mega-6 vão além, pois por ser altamente inflamatório, diminui a disponibilidade do omega-3, que, ao contrário, é um ácido graxo anti-inflamatório, e este conflito pode resultar em inflamacões mais intensas.

A orientação é quando for usar algum óleo, em vez de escolher o de canola, por ter sabor neutro, por exemplo, arrisque conhecer novos sabores. “Use óleos que passam por processos de prensagem a frio, sem refinamento e sem solventes, como os óleos de coco, de gergelim, de linhaça. Azeites de dende e oliva podem ser usados para dar sabor, cozinhar e fritar alimentos”, sugere Theo.

