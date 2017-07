Especialista explica os cuidados que devem ser tomados com as roupas no inverno

Com a chegada do frio, para se aquecer as pessoas recorrem àquelas roupas esquecidas há muito tempo no guarda-roupa. Porém, casacos, moletons, blusões, calças quentinhas, cobertores, edredons, cortinas e tapetes escondem inimigos microscópicos que podem causar alergias e irritações. São eles os aracnídeos e os ácaros, que se alimentam da descamação da pele, gostam de ambientes quentes, úmidos e com pouca luz.

Aquele cheirinho de guardado não é nada bom para a saúde e traz consigo as rinites alérgicas, que são uma inflamação da mucosa nasal e atingem cerca de 30% da população. Para evitar esse desconforto desnecessário - que pode acentuar esta doença comum nas baixas temperaturas -, o mais indicado é tirar as roupas do armário com frequência, pois o clima tem variáveis e o frio pode pegar qualquer um de surpresa. Uma dica é guardar em lugares arejados ou armazenar em sacos plásticos fechados e, de qualquer forma, sempre colocar no sol.

Porém, só isso não é suficiente; lavar as peças é fundamental para a limpeza. Como algumas roupas de inverno são delicadas, usualmente é indicada a lavagem à mão. Para isso é importante escolher o produto certo para que não haja a ocorrência de desconforto na pele e, por isso, recomenda-se escolher um lava-roupas dermatologicamente testado. “Esses produtos passam por testes clínicos de segurança, coordenados por médicos em institutos especializados. As pesquisas que comprovam a ausência de eventos adversos e irritação são realizadas com seres humanos. Esses resultados confirmam que a formulação foi desenvolvida de forma balanceada, capaz de remover sujidades com poder e suavidade”, explica Cristiane Ayres, Gerente de P&D e Regulatórios da Casa KM, fabricante de produtos para cuidados com a casa e com as roupas.

Esses cuidados devem ser tomados por aquelas pessoas mais sensíveis e suscetíveis a irritações e alergias diversas, não só com as roupas de frio, mas também com as roupas do dia a dia. Muitos acreditam que a versão líquida do lava-roupas é a mais indicada nesses casos. Porém, segundo Cristiane, a irritação na pele é muito mais influenciada pela concentração do produto e balanceamento da fórmula do que pela forma como é comercializado – líquido ou pó –; portanto, é importante sempre escolher marcas de qualidade e seguir a dosagem recomendada indicada no rótulo do produto, pois os testes dermatológicos sempre simulam o uso do produto em condições reais.

Os produtos que contêm coco são, também, os mais procurados por pessoas que querem se proteger de alergias e irritações. A especialista da Casa KM – que comercializa as linhas de produtos COQUEL, também na versão coco – explica que a pele é o órgão responsável por criar uma barreira entre o exterior e o interior no corpo humano, sendo sua permeabilidade diretamente relacionada à facilidade ou dificuldade na absorção de quaisquer substâncias. “Os ativos derivados de ácido graxo de coco presentes no lava-roupas são capazes de formar uma camada protetiva sob a pele, evitando a absorção de substâncias que podem causar a irritação em pessoas mais sensíveis ou alérgicas”, completa.

Mas, é sempre bom lembrar que, para manter alergias e irritações bem longe, além de cuidar das roupas é necessário também se preocupar com a casa, que deve ser arejada, com piso e móveis limpos - com produtos adequados e pano limpo - e averiguar a validade do colchão e dos travesseiros, que são os esconderijos preferidos dos ácaros.

