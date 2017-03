Especialista explica a importância das brincadeiras na infância

No Dia 21 de março comemora-se o Dia Mundial da Infância e vale lembrar que um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança é que toda criança tem direito ao lazer infantil. Muitos pais subestimam a importância do brincar na infância, mas é justamente essa atividade que contribui para o seu pleno desenvolvimento.



Segundo Talita Borges Leão, consultora da megafarmácia digital Netfarma, o brincar ou a atividade lúdica, expressão utilizada atualmente, vai bem além de um momento de diversão para a criança. É por meio desta atividade que ela experimenta e aprende mais sobre o seu mundo, sendo essencial para o desenvolvimento sadio das crianças.



As atividades de brincar podem incluir fantasia, faz de conta ou jogos. É através dessas atividades que a criança consegue se comunicar e se expressar, já que sua linguagem está em construção e por isso a expressão verbal ainda é incipiente. As crianças, ao brincarem, também aprendem e desenvolvem a socialização, criatividade, autonomia, valores, autoimagem, além de expressarem sentimentos e desejos.



A participação dos pais na atividade lúdica é fundamental, principalmente por ser com eles que as crianças iniciarão o processo de aprendizagem em relação a compreensão do mundo, seus próprios sentimentos, empatia e conceitos morais. Com a relação entre pais e filhos bem estruturada e segura, as crianças também iniciam a desenvolver autoconfiança.



Durante esses momentos entre pais e filhos é extremamente importante que os pais deixem os problemas pessoais e do trabalho de lado e possam realmente dar atenção aos filhos, mostrando interesse e dedicação. Porém, isso não significa que os adultos devam esconder dos filhos que têm problemas e momentos difíceis: é sempre importante que as crianças entrem em contato com a realidade para também aprenderem como superar essas situações.



As crianças aprendem com facilidade o que lhes é ensinado e às vezes o fazem apenas por observarem outras pessoas. Sendo assim, a qualidade da interação vale bem mais que a quantidade de momentos juntos. Além do momento de brincar com os pais, a interação com outras crianças favorece suas habilidades sociais tão valorizadas nos dias de hoje.



As atividades lúdicas são importantes e fundamentais para as crianças por todo o período da infância. Em cada fase a criança desenvolverá habilidades e interesses diferentes. Ao longo desse período, o desenvolvimento da criança e a complexidade das atividades aumentarão, por isso, os pais são imprescindíveis durante esse processo.



