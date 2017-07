Especialista esclarece dúvidas sobre mochilas escolares para as crianças

Período de volta às aulas é sempre motivo de preocupação para muitos pais. A árdua tarefa de encaixar a longa lista de materiais exigidos por colégios dentro das mochilas escolares pode também trazer consequências crônicas para a saúde das crianças.

O Ortopedista Emerson Garms, coordenador do Centro de Ortopedia Especializado do Hospital Santa Catarina (SP), esclarece as cinco principais dúvidas de pais e mães nos consultórios após o início ou continuação do ano letivo:

- Como 'funciona' a estrutura da coluna das crianças? Para facilitar o entendimento é importante pensar a coluna como a 'viga mestra' de uma delicada edificação - o corpo humano neste caso. Ela é responsável por sustentar e promover o equilíbrio das vértebras, dos discos intervertebrais, dos músculos e, por fim, dos ligamentos. Preservar durante a infância essa 'viga mestra' é primordial para que ela se mantenha rígida e saudável por muitos anos;



- Mochila de rodas é melhor que de alças? É uma alternativa para não sobrecarregar as costas das crianças. Porém, vale lembrar que alguns cuidados são importantes também com este tipo de mochila. Verificar se a altura está alinhada para que os pequenos não tenham que se inclinar para puxá-la e fiscalizá-los para que suas costas se mantenham retas são pontos importantes;



- Qual o peso ideal da mochila para não sobrecarregar as costas das crianças? Diversos estudos afirmam que o peso da mochila não deve ser maior que 10 a 15% do peso da criança. Qualquer percentual acima desse pode potencializar as chances de alterações na coluna e dores recorrentes na região das costas;



- Não seguir essa recomendação pode trazer quais consequências? Deixar o peso da mochila incompatível com o peso da criança pode trazer graves problemas, como escoliose e hipercifose, e, a longo prazo, trazer danos funcionais e estéticos, inclusive;



- Alças das mochilas devem ser acolchoadas? Sim, é muito importante que esta parte seja acolchoada, com sua largura sem exceder o tamanho do dorso da criança e com altura sobre a região da cintura. Lembre os pequenos de jamais carregar a mochila em apenas um ombro - em um lado do corpo.

