Especialista em Nutrição Esportiva fará palestra para servidores nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – Com objetivo de orientar os servidores a preservar seu estado de saúde e otimizar seu rendimento físico e esportivo através de uma conduta alimentar adequada, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) promove nesta quinta-feira (10.8), a partir das 9h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a palestra “Alimentação Saudável e os segredos para a longevidade”.

A palestra será conduzida pela nutricionista Simone Caccia, especialista em gestão de alimentos e nutrição esportiva, que abordará quatro temas: Os pilares para uma vida saudável; Os maiores vilões que a indústria não comenta; Como manter a saúde sem perder a vida social; e Melhorar os hábitos custa menos do que você imagina. Ao todo, 200 vagas foram disponibilizadas.

Rejane Monteiro, da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: divulgação

