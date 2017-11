Especialista do Senac EAD dá dicas de maquiagem para a pele negra

Maquiar-se é uma atividade que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. - Divulgação

Maquiar-se é uma atividade que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Mas nem sempre é fácil, porque sempre aparecem dúvidas sobre cor da base, tons, corretivos a usar ou até mesmo o que evitar. Para não ter erro na hora de se maquiar, Bruna Lorena de Lima, instrutora do curso Maquiagem para Pele Negra – WEBTV do Senac EAD, oferece dicas para mulheres de pele negra tirar dúvidas e preparar a make.

Segundo ela, a escolha da base é geralmente a mais complicada, por existir diferentes tons da pele negra, como amarelada, mais escuras e também mais claras. Por isso, Bruna enfatiza a importância de saber identificar os tons e recomenda que tenha no mínimo três tons de bases para realizar misturas, sendo um tom mais claro, médio e outro mais escuro, para assim ter resultado mais assertivo.

Outra recomendação é que o corretivo seja exatamente no tom da pele. Porque, se for muito claro, ressaltará e não esconderá as imperfeições da pele, alerta ela. “Já os pós-translúcidos brancos devem ser evitados”. Segundo a instrutora, eles refletem muito no tom de pele negra e podem deixar um aspecto esbranquiçado. “Existem opções no mercado que possuem tom bege, mas que não adicionam cor à pele”, indica.

Para a valorização da pele negra, por meio da escolha adequada das cores para os olhos, Bruna indica tons mais fechados e com uma intensidade maior. “O verde escuro, o azul escuro, o beringela, o violeta fechado, os dourados fechados e o ocre são cores que darão mais destaque a pele negra”, explica. Já nos lábios, ela indica os tons de marrom, vinho, vermelho fechado e rosa fechado. “Mas nada impede de experimentar outras opções”, ressalta. “São apenas recomendações de acordo com a nossa análise de cartela de cores. Mas nada nos impede de ousar fora dessa cartela”, complementa.

Tendência: gloss, glow, glitter – De acordo com a instrutora, as tendências para a maquiagem em 2018 é o efeito gloss (efeito molhado), tanto nos lábios quanto nos olhos. O efeito glow (brilho natural) para a pele também é uma grande aposta. Já nos lábios, os batons em tons de laranja e pêssego. “O brilho é sempre bem-vindo para as peles negras. Uma dica é apostar no glitter e nos pigmentos, eles destacam ainda mais os olhos”.

O curso Maquiagem para Pele Negra – WEBTV oferece uma abordagem de vários temas, como Abordagem Geral da Maquiagem Profissional; Harmonia das Cores; Pele Perfeita: Preparação da Pele Negra; Contorno facial; Técnica: Maquiagem para o dia; Técnica: Maquiagem para a noite; Técnica: Maquiagem clássica; entre outros temas.

Com duração de 20 horas, as aulas são feitas por meio do projeto WebTV, com vídeoaulas que facilitam e estimulam o aprendizado. Com formato a distância, a capacitação é ideal para quem não abre mão da qualidade, mas precisa de flexibilidade no dia a dia.

Os cursos livres a distância são voltados para formação inicial, aperfeiçoamento ou atualização e garantem oportunidade de desenvolvimento contínuo. Para se inscrever ou conferir lista completa de cursos, acesse o Portal Senac EAD: www.ead.senac.br/cursos-livres

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 290 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e 232 para graduação.