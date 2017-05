Especialista dá dicas para evitar assaltos no Rio de Janeiro

O Jornal Nacional mostrou na última segunda-feira (8) uma reportagem onde turistas são vítimas se assalto nas praias e calçadões do Rio de Janeiro. Os meliantes atuam em grupo e ficam observando a futura vítima por alguns minutos para depois, em segundos, roubar celulares e carteiras/bolsas.

Segundo o especialista em segurança do GRUPO GR, sr. Marcos Roberto Araújo, os turistas são vítimas desse tipo de ação não só na capital carioca, mas em todas as cidades brasileiras. “Acontece também com moradores. Os assaltantes agem em momentos de distração, quando estamos ao celular ou pegando algo na bolsa. É preciso sempre estar atento e evitar expor objetos de valor ao andar em locais públicos”, comenta o especialista.

Abaixo o especialista dá algumas dicas a turistas e moradores para se prevenirem de ações criminosas. Confira e caso queria saber mais sobre o tema, por favor, nos avise.

DICAS DE SEGURANÇA DO GRUPO GR

-Evite andar por ruas, calçadões e praças mal iluminadas ou em horário muito avançado, principalmente em locais desconhecidos, pois estes são os pontos preferidos pelos meliantes que se aproveitam das condições para atacar suas vítimas.

-Não deixe sua carteira, celular ou outros pertences a mostra. Evite usá-los em locais públicos.

- Se optar pelo uso do transporte coletivo para ir e voltar não exiba joias, celulares, câmeras digitais ou dinheiro. Seja discreto.

- Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver necessidade.

- Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos.

- Não deixe sua carteira no bolso de trás, pois a mesma pode ser alvo de ladrões durante a aglomeração de pessoas.

- Se for fazer uma selfie ou foto de um ponto turístico, muito cuidado. Certifique-se se não há alguém observando sua ação e seja rápido.

- Se sentir que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua.

- Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um suspeito.

- Não peça ajuda ou informações para pessoas estranhas. Procure se informar sobre o local visitado com gente de confiança (recepção dos hotéis, postos de atendimento da polícia ou turismo)

- Não reaja durante um assalto. Mantenha-se calmo (a), por mais difícil que possa ser.

- Lembre-se de que o assaltante está atrás do dinheiro ou pertence de valor e costuma atirar somente quando fica assustado ou acuado, principalmente diante de uma reação da vítima.

-Evite falar de assuntos importantes perto de pessoas estranhas, principalmente se envolver valores.

-Se estiver com crianças: alerta dobrado! Elas costumam ficar impacientes enquanto esperam e a qualquer descuido do responsável elas podem se perder ou mesmo serem sequestradas.

Dicas especiais para segurança com as crianças:

- Normalmente, as crianças não sabem passar informações para ajudar a encontrar seus responsáveis. Por isso, o ideal é que elas tenham uma identificação, como pulseiras ou etiquetas pregadas na roupa com o nome, endereço e telefone dos pais.

- Na praia, mostre para as crianças referências fixas de onde a família está instalada, como uma placa, uma barraca ou um prédio diferenciado.

- É recomendável que os pais orientem seus filhos para que eles nunca acompanhem estranhos ou aceitem doces e presentes.

- Não é recomendável que crianças carreguem celulares ou câmeras digitais sozinhas para não atrair a ação de criminosos.

- A criança deve ser orientada também a reconhecer e buscar ajuda com policiais, casos se sintam perdidas ou assustadas.

- Se a criança se perder em eventos, shopping ou parques, a primeira coisa a ser feita pelo responsável é sempre procurar pela administração ou segurança local.

- Nas praias, no caso da criança se perder, é importante buscar ajuda com o salva-vidas ou o corpo de bombeiros.

- Na maioria dos casos, a prevenção é a melhor solução. Andar de mãos dadas com a criança durante o passeio é uma ótima opção. Desta forma, não é possível perdê-la de vista.

Veja Também

Comentários