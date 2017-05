Especialista aborda particularidades de mídias digitais em palestra do Mês da Indústria

Álvaro Vasques é profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado on-line de Mato Grosso do Sul / Divulgação

Apenas em 2016 o comércio eletrônico faturou R$ 44,4 bilhões no Brasil, alcançando o número recorde de 47,93 milhões de e-consumidores ativos. Esses números representam um nicho de mercado relativamente novo, mas importantíssimo para os empresários. Pensando nisso, a Fiems promoveu, nesta quarta-feira (10/05), como parte da programação do “Mês da Indústria”, a palestra “Como explorar com eficiência os recursos digitais”.

O CEO da empresa Opt3 Marketing Digital, Álvaro Vasques, profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado on-line de Mato Grosso do Sul, foi o responsável pela condução da palestra que abordou as características das principais mídias disponíveis no mercado, indicadores de performance, potencialização de resultados e quais são os dados que geram insights e transformam negócios.

“Temos um número considerável de lojas físicas fechando as portas e migrando para o mundo digital, de olho num mercado que só faz crescer. Ao contrário do que parece, esse fator não gera desemprego, mas abre vagas para profissionais qualificados, que sabem qual é o objetivo da empresa e qual o caminho para alcança-lo”, declarou Álvaro.

O palestrante citou ainda algumas características do mercado publicitário campo-grandense, destacando certas particularidades específicas. “Somos o único lugar do Brasil em que mídias ‘suporte’, como outdoor, são consideradas principais. Então é muito importante conhecer a fundo o mercado local e as características do público-alvo. E isso só é possível estudo aprofundado e constante”, avaliou.

O 2º vice-presidente da Fiems, José Francisco Veloso Ribeiro, conduziu a abertura da palestra que lotou o auditório térreo da Casa da Indústria. “É uma grande satisfação receber centenas de estudantes, empresários e profissionais das mais diversas áreas dispostos a conhecer um pouco mais sobre recursos digitais. Há uma necessidade crescente de disponibilizar a empresários informações sobre esse novo modelo de negócio usado no mercado. Por isso, optamos pelo tema para integrar a programação do Mês da Indústria”, afirmou.

Para o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto Alves, o tema está em alta e os dados apresentados pelo palestrante despertam o interesse dos empresários. “Além disso, há uma procura crescente por este tipo de serviço, que diminui custos e rentabiliza o negócio, desde que bem executado. A importância da discussão pode ser comprovada com a quantidade de pessoas assistindo à palestra, especialmente jovens estudantes e empresários, em busca de novidades sobre este tema que vem sendo amplamente debatido”, pontuou.

Para a empresária Anna Laura Gabinio Moreira Ciasca, proprietária da Anna Gabinio Eventos e sócia da Onda Digital, é preciso manter-se atento e atualizado, especialmente, quando o assunto são mídias digitais. “Ingressei recentemente no mercado de marketing digital e, quando fiquei sabendo da palestra, vislumbrei uma oportunidade interessante de aprender um pouco mais sobre o tema e ainda estabelecer networking com outros empresários”, declarou.

Já para o acadêmico de Publicidade e Propaganda, Felipe Jara Garcia, os meios digitais abriram portas até pouco tempo inexistentes na área. “Optei pelo curso de Publicidade porque sou aficionado por produção audiovisual. Até pouco tempo atrás, as únicas plataformas disponíveis eram a televisão e o cinema, e a internet mudou essa realidade. Não tem como subestimar o poder das mídias digitais”, afirmou.

A professora dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Multimídia, Beatriz de Oliveira, destacou o entusiasmo dos alunos para assistir à palestra. “Eles tiveram a oportunidade de ouvir de um profissional o que está acontecendo no mercado. Como a teoria acontece na prática, como o mercado absorve esse profissional que está em formação. Isso é de grande valia para quem está em processo de aprendizagem”, concluiu.

