Especial da Rádio Nacional marca os 50 dias para o 8º Fórum Mundial da Água

A apresentação musical ficará por conta das cantoras Dhi Ribeiro e Célia Porto - Divulgação

A Rádio Nacional de Brasília transmite, neste sábado (27), das 10h às 12h, o programa Revista Brasil com o especial Água. A transmissão ao vivo será feita do Pontão do Lago Sul, em Brasília (DF) e marcando os 50 dias para a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, que acontece na capital entre os dias 18 e 23 de março. Os âncoras Valter Lima e Estevão Damázio dividirão a apresentação. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, está entre os convidados.

Representantes do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do Batalhão Lacustre (PM-DF) e estudantes premiados na temática da água também estarão presentes. A apresentação musical ficará por conta das cantoras Dhi Ribeiro e Célia Porto.

Um dos entrevistados é Leonardo Hatano, professor responsável pelo projeto Plantando Água – uma atuação na microbacia do Ipê, do Centro Educacional Agrourbano Ipê, do Riacho Fundo (DF). O projeto foi finalista do Prêmio ANA 2017.

A estrutura para a realização do evento, composta por quatro tendas, será montada entre o Anfiteatro e a administração do Pontão, sobre o gramado que dá vista para o Lago Paranoá.