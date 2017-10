Espanha: separatistas catalães devem dar resposta crítica ao governo

O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, está diante de uma decisão crítica que poderá determinar o curso do movimento separatista. O governo espanhol deu a Puidgemont um prazo até segunda-feira para que seja esclarecido se ele declarou ou não a independência da região durante a última semana.

A políticos catalães, Puidgemont disse que havia "aceitado" a determinação das urnas para a independência da Catalunha, porém gostaria que o parlamento ainda não desse andamento ao processo para dar mais uma chance de negociação com a Espanha.

Caso Puidgemont confirme que declarou a independência catalã, o governo espanhol manterá o prazo até quinta-feira para que ele desista do plano ou a ampla autonomia da Catalunha poderá ser suspensa temporariamente. Já se o líder catalão informar que não declarou a independência, ele pode sofrer uma rebelião de alas mais radicais do movimento separatista. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários