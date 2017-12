Espanha resgata 66 migrantes no Mar Mediterrâneo

O serviço de resgate marítimo da Espanha disse que salvou 66 migrantes de dois barcos no mar Mediterrâneo. Segundo o órgão, um barco que transportava 58 migrantes foi interceptado por uma embarcação de resgate no Estreito de Gibraltar antes do nascer do sol no domingo. Mais oito migrantes foram retirados de um segundo barco nas águas a leste do estreito. A Espanha salvou 177 migrantes que viajavam em seis barcos no sábado. Fonte: Associated Press.