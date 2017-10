Espanha reduz projeção de crescimento em meio à tensão com Catalunha

O governo da Espanha reduziu a previsão de crescimento econômico para 2018 de 2,6% para 2,3%, em meio ao aumento das incertezas políticas na Catalunha.

A nova meta de crescimento aparece no plano orçamentário que o governo conservador espanhol apresentou às autoridades europeias. O rascunho do documento foi obtido pela Associated Press com fontes.

No texto, as autoridades espanholas atribuem aos ajustes para um ciclo econômico mais lento à redução dos gastos dos consumidores locais e ao aumento da incerteza política na Catalunha.

No plano orçamentário, as autoridade espanholas também projetam que o déficit público seja de 2,3%, 0,1 ponto porcentual acima do anteriormente previsto. Fonte: Associated Press.