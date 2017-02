Espanha pode ser interlocutor dos EUA na Europa, diz Rajoy a Trump em telefonema

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, manteve na noite desta terça-feira uma conversação por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na conversa, Rajoy afirmou que a Espanha, com um governo estável e economia que cresce mais de 3%, "está em melhores condições para ser um interlocutor dos Estados Unidos na Europa, na América Latina e também no norte da África e no Oriente Médio", de acordo com comunicado do governo espanhol.

Rajoy e Trump conversaram sobre questões de interesse comum, como segurança, economia e relações bilaterais, diz a nota espanhola. O premiê espanhol "mostrou sua disposição de desenvolver uma boa relação com a nova administração americana", afirma o texto. Trump, por sua vez, disse que se interessa pelo futuro da União Europeia, diz a nota. Rajoy "transmitiu a ele sua convicção de que nos próximos meses se fortalecerá o processo de integração e que nosso país trabalhará para isso".

As duas lideranças lembraram na conversa que se encontrarão em maio, na reunião de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e trataram de questões de segurança e defesa. No plano econômico, os autoridades concordaram que mantém relações de comércio e investimento "equilibradas e benéficas", de acordo com o comunicado. A conversa de Rajoy e Trump durou 15 minutos, segundo o governo da Espanha.

