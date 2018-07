Espanha: Marinha resgata pelo menos 479 migrantes, entre eles 100 crianças

O Serviço de Resgate Marítimo da Espanha informou que pelo menos 479 pessoas, incluindo mais de 100 crianças, foram resgatadas durante o fim de semana enquanto tentavam atravessar uma estreita faixa do Mar Mediterrâneo no norte da África.

O serviço disse que 330 migrantes foram resgatados no sábado, a maioria deles na área do estreito de Gibraltar e um pouco mais a leste, em uma parte do Mediterrâneo conhecida como o Mar de Alborão.

Eles incluíram cerca de 100 menores que foram apanhados por um navio da Guarda Civil Espanhola e um marroquino que foi encontrado à deriva em um material inflável originado em um pneu de caminhão. O serviço de resgate diz que outras 149 pessoas foram resgatadas hoje.

A Organização Internacional para as Migrações da Organização das Nações Unidas (ONU) informou em 11 de julho que mais de 16.900 migrantes chegaram à Espanha até agora este ano, número próximo ao número de chegadas na Itália. Quase 2.900 pessoas chegaram ao território espanhol atravessando os dois enclaves do país no norte da África. Fonte: Associated Press.