Espanha mantém alerta atual antiterror e afasta possibilidade de novos ataques

O ministro do Interior da Espanha, Juan Ignacio Zoido, afastou há pouco a possibilidade de novos atentados terroristas no país e disse que, por isso, o nível 4 de alerta para terrorismo está mantido.

"Não há iminência de novos ataques", disse ele no Twitter, após uma reunião de segurança que determinou que medidas adicionais serão tomadas.

Os níveis de alerta seguem padrões internacionais e vão de 1 (baixo) a 5 (muito alto). O patamar atual, 4 (alto), foi determinado em junho de 2015, na esteira do crescimento da ameaça terrorista do grupo Estado Islâmico e de ataques na França, na Tunísia, no Kuwait e na Somália.

De acordo com Zoido, a célula de terrorismo que atuou na Catalunha foi "desarticulada". O grupo era integrado por pelo menos 12 terroristas, dos quais cinco foram mortos pela polícia na cidade costeira de Cambrils, onde houve um segundo ataque com van.

A polícia catalã segue neste sábado em busca do suspeito de ser o líder dos ataques. O marroquino Younes Abouyaaquoub, de 22 anos, aparece em uma lista de suspeitos emitida na Espanha e na França. De acordo com fontes de segurança, a Espanha suspeita que ele possa ter cruzado a fronteira ao norte com uma van alugada.

Veja Também

Comentários