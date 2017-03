Espanha, Israel e México prestam condolências ao Reino Unido após ataque

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, condenou o ataque terrorista em Londres nesta quarta-feira e ofereceu condolências ao povo britânico em um telegrama enviado à premiê do Reino Unido, Theresa May.

"Um execrável ato terrorista como o que aconteceu hoje é um lembrete de que enfrentamos desafios complexos para a segurança das nossas sociedades", disse Rajoy. "Devemos permanecer unidos contra esse tipo de ameaça, que afeta a todos nós igualmente e que não conhece barreiras."

Israel também manifestou solidariedade ao Reino Unido. O vice-chanceler do país, Tzipi Hotovely, escreveu, em um comunicado, que "Israel expressa seu profundo choque com o ataque terrorista em Londres hoje e também expressa sua solidariedade com as vítimas e com o povo e o governo britânicos. O terror é terror onde quer que ocorra e deve ser combatido de forma implacável".

Já o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, escreveu, em seu perfil no Twitter, que o México condena o ataque e lamenta a perda de vidas e as pessoas feridas "ocasionadas por esse ato de violência inaceitável". Peña Nieto também expressou "a solidariedade dos mexicanos com o Reino Unido e as nossas condolências aos familiares das vítimas". Fonte: Associated Press.

