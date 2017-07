Espanha: incêndio destrói palco de festival de música em Barcelona

Um grande incêndio em um festival de música na Espanha forçou a evacuação de mais de 20 mil pessoas shows e incinerou o palco do evento em Barcelona, segundo informações do governo regional.

O incêndio aconteceu na noite de ontem, e consumiu o grande palco ao ar livre no festival de música eletrônica "Tomorrowland", realizado no Parc de Can Zam de Barcelona. Doze unidades de combate a incêndios precisaram de uma hora para apagar as chamas antes da meia-noite.

Bombeiros disseram que estavam investigando a causa. A página do "Tomorrowland" na internet publicou uma declaração dizendo que o "palco pegou fogo devido a um mau funcionamento técnico".

Bombeiros de Barcelona disseram que não houve lesões graves durante a evacuação, mas a segurança privada do evento tratou 20 pessoas por lesões menores ou ansiedade.

As imagens de vídeo mostram o fogo começando no topo de uma estrutura temporária erguida no palco onde um telão mostrava a performance de um dos artistas. As chamas rapidamente se espalharam até que engoliram todo o palco.

Em uma declaração, as autoridades regionais disseram que o fogo "destruiu completamente o palco" e que seus restos carbonizados "correm risco de desabamento".

O festival em Barcelona é uma das várias ramificações do "Tomorrowland" criado na Bélgica. Os organizadores disseram que o evento de Barcelona foi cancelado após o incêndio. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários