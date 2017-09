Espanha: Governo da Catalunha se recusa a oferecer controle da polícia a Madri

O principal funcionário de segurança da Catalunha diz que o governo se recusa a entregar o controle da força policial regional às autoridades centrais espanholas, que estão tentando interromper um referendo sobre a independência da Catalunha.

O anúncio do Chefe do Interior catalão, Joaquim Forn, seguiu um movimento do Ministério do Interior da Espanha para assumir a coordenação de todos os esforços de policiamento para impedir o voto de independência catalão em 1º de outubro, que o governo espanhol considera ilegal.

A medida significaria que Madrid enviaria ordens diretas à polícia regional dos Mossos d'Esquadra, que foi criticada por não ter agido com rigor ante os preparativos para a votação.

Forn disse que o chefe dos Mossos d'Esquadra expressou sua oposição à medida durante uma reunião no sábado com o principal procurador do estado na Catalunha e chefes de outras duas forças policiais nacionais, a Polícia Nacional e a Guarda Civil. "Denunciamos a tentativa do Estado de intervir nas forças policiais da Catalunha", completou. Fonte: Associated Press.

