Espaçonave japonesa é acoplada a uma estação espacial internacional

Uma espaçonave não tripulada do Japão foi acoplada à Estação Espacial Internacional. A Kounotori 8 foi lançada do Centro Espacial de Tanegashima, na província de Kagoshima, no Japão, no último dia 25.

Após se aproximar da estação espacial na órbita terrestre, em uma altitude de aproximadamente 400 quilômetros, a espaçonave cargueira foi acoplada com a ajuda de um braço robótico operado por um astronauta. A acoplagem aconteceu pouco após às 3h da manhã deste domingo (29), horário de Tóquio.

Durante a operação, 40 funcionários estavam na sala de controle da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa, na sigla em inglês) em Tsukuba, cidade na província de Ibaraki.

A equipe japonesa repassou para a Nasa, a agência aeroespacial americana, dados sobre a Kounotori 8 e celebrou quando a aeronave foi capturada pelo braço robótico.

A Kounotori 8 tem dez metros de comprimento e 4,4 metros de diâmetro. Ela transportou para a estação espacial aproximadamente 5,3 toneladas de equipamentos e mantimentos, entre eles água e comida para astronautas, baterias e satélites desenvolvidos por universidades.