Espaço Energia fica mais uma semana no Shopping Campo Grande

O Espaço Energia, localizado na Avenida Afonso Pena, permanece mais uma semana no Shopping Campo Grande.

Quem passar pelo shopping poderá conferir até o dia 28 de janeiro – no piso superior, próximo a lotérica – experimentos físicos que atraem a curiosidade dos visitantes no Espaço Energia.

Colaboradores da empresa, crianças e adultos estão aproveitando a oportunidade para conhecer o estande do Espaço Energia e se divertir com os equipamentos interativos que fazem da ‘eletricidade’ um assunto ainda mais interessante. Confira um pouco mais do que pode ser visto no local:

· Gerador de Van de Graaff: máquina que produz o efeito de arrepiar os cabelos de quem tocar na cúpula, isolado da terra, pois o cabelo fica eletrizado com cargas da mesma polaridade que, consequentemente, se repetem.

· Bicicleta Geradora de Energia: mostra a potência necessária para energizar um aparelho elétrico. O esforço ao pedalar a bicicleta dará uma noção, de forma muito didática, de como é grande a diferença de potência entre alguns aparelhos elétricos.

· Princípio da Pilha com Energia Humana: demonstra que geramos energia e que ao colocar as duas mãos sobre o medidor fechamos um circuito como uma pilha humana

· Máquina de Wimshurst: pertence a uma classe de Máquinas Eletrostáticas, que geram cargas elétricas, por meio do fenômeno da indução eletrostática.

· Óculos 360 Graus: ensina como evitar o desperdício de energia em cada ambiente de uma casa.

· Globo de Plasma: Mostra a evolução dos elétrons em um globo e o que é um Plasma.

Em breve, o Espaço Energia estará de volta, e com muitas novidades, garantindo à população cultura, recreação e ações educativas sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.

Em pouco mais de dois anos, foram realizadas oito exposições de arte no Espaço Energia e mais de 28 mil pessoas passaram pelo local.