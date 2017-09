Espaço da Cidade do Natal terá atividades durante os 12 meses do ano, anuncia prefeito

O prefeito Marquinhos Trad recebeu oficialmente nesta terça-feira (26) a autorização do governo do Estado para administrar o espaço nos altos da avenida Afonso Pena, onde funciona a Cidade do Natal. O termo administrativo de cessão de uso do bem imóvel foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, na presença de autoridades das duas esferas, estadual e municipal.

Neste primeiro momento, o local será reestruturado para receber no mês de dezembro a programação dos festejos natalinos de Campo Grande. A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucional (Segov) será a responsável por conduzir as mudanças da área.

Marquinhos aproveitou o ato para anunciar que já estão sendo articuladas as parcerias junto a iniciativa privada, a fim de ocupar o espaço durante todo o ano, com atividades que garantam, principalmente, o entretenimento da população que mora ou visita Campo Grande.

“Procurei o governador para pedir que a prefeitura tivesse autonomia para atuar neste espaço e fomos atendidos. Queremos buscar parcerias para que aqui seja um local para que o campo-grandense busque geração de renda, mas que as famílias tenham opções de lazer e entretenimento saudável. Esse será um espaço da comunidade e a população já pode esperar uma agenda de grandes eventos neste ambiente. Estamos organizando e pensando em tudo com muito carinho”, assegurou o prefeito.

Azambuja destacou a parceria da prefeitura que, segundo ele passou a estar mais perto da população. “Esse espaço tem tudo a ver com Campo Grande. Quando o prefeito nos pediu a área nós atendemos de imediato porque compartilhamos do pensamento de que esse espaço precisa ser ocupado. A população não merece ver isso aqui abandonado. Essa é apenas mais uma parceria das muitas já existentes e outras que virão com certeza, já que a prefeitura voltou a se aproximar da população e junto com o governo está focada na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, comemorou o governador.

As discussões a respeito do Termo de Cessão e Uso da Área Cidade do Natal entraram na pauta da Prefeitura desde o início do ano, no mês de fevereiro, quando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) buscou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que era até então a responsável pela área para dialogar a respeito da cedência ao Executivo Municipal.

O ato de transferência da gestão da área nos altos da avenida Afonso Pena contou com a participação de secretários municipais e estaduais, além de vereadores da Capital.

