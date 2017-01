ESMAGIS tem inscrições abertas de curso voltado para concurso da magistratura

A Escola De Magistratura (Esmagis), vinculada a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul) permanece com suas inscrições abertas para curso de magistratura até o dia 3 de fevereiro. As aulas começam em 6 de fevereiro e serão ministradas das 19h às 22h15, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o novo diretor-presidente da Esmagis, juiz Alessandro Carlo Merliso Rodrigues, o curso visa à preparação de bacharéis em Direito que pretendem ingressar na magistratura. “Nossa escola existe há 30 anos e tem nesse período o know-how de preparar os candidatos para ingressarem nas carreiras jurídicas. O foco central é concurso para magistratura, mas também para outras áreas como Ministério Público, exame da OAB, Defensoria Pública. Esse curso, que é anual, tem o objetivo de preparar os candidatos para os concursos públicos, direcionados para a área jurídica”, explica.

Alessandro Merliso explica também que o aluno que participa desse curso de preparação da magistratura, pode, paralelamente, fazer um curso de pós-graduação. “Temos a opção do aluno do curso de preparação fazer juntamente o curso de pós-graduação, em parceria com a Unigran, com quem temos convênio. Então, os alunos que se preparam para as carreiras jurídicas, podem ter uma formação de pós-graduação”, salienta.

O custo final do Curso de Preparação da Magistratura é de R$ 550 mensais, num total de 11 mensalidades, mas existem descontos para servidor público e outros convênios.

As matérias abordadas serão Direito Civil, Direito Penal, Direito Eleitoral, Direitos da Criança e do Adolescente, Noções Gerais do Direito e Formação Humanística, Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Legislação Extravagante, Organização Judiciária, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos.

O curso tem início no dia 6 de fevereiro e se encerra em 8 de dezembro. Serão 700 horas/aula, abrangendo todas as disciplinas que são questionadas em concurso público. Ao final do curso, explica Alessandro Merliso, o aluno tem a opção de fazer a pós-graduação, onde ele terá mais 30 horas/aula para fazer a metodologia do trabalho final e, sendo aprovado recebe o certificado como pós-graduado.

Alunos de Direito

O curso, segundo o diretor-presidente da Escola de Magistratura, é voltado para bacharel em Direito, mas os alunos do último ano de faculdade podem participar como ouvintes. “Eles assistem as aulas, participam de todas as atividades e recebem o certificado na qualidade de ouvintes”, esclarece.

Prática judiciária

Alessandro Merliso ressalta ainda que esse curso serve como prática judiciária. Ao exemplificar comenta que qualquer candidato que for fazer um concurso público tem de ter no mínimo três anos de prática judiciária, ou seja, ele tem de fazer um estágio reconhecido, ou trabalhar na advocacia. “O nosso curso vai suprir um ano desse total de três anos de prática judiciária”.

Nova administração da Esmagis quer ampliar número de alunos e prepara um congresso

Alessandro Merliso, que fazia parte da diretoria anterior da Escola de Magistratura, comenta que o curso básico da Esmagis é a preparação à magistratura e paralelo a ele, a escola desenvolve outros cursos, como por exemplo, que já aconteceu no ano passado, curso de atualização do Novo Código de Processo Civil. Este ano, a nova diretoria pretende fazer mais dois cursos sobre CPC com período de aulas menores, de dois meses, e com turmas reduzidas.

O diretor da Esmagis também adiantou que existe a previsão para este ano ainda curso de técnicas de sentenças e de preparação do candidato que pretende exercer a atividade de assessoria de juiz. O magistrado explica que os cursos são voltados, além da atualização, para o público interessado em ingressar em uma carreira jurídica pública, como Defensoria, Magistratura, Ministério Público e até mesmo para o Exame da Ordem.

Também está prevista nessa administração a realização de um Congresso de Direito, em parceria com a Escola de Juízes Federais.

A Escola de Magistratura tem sua estrutura na rua 25 de dezembro, junto à sede da Amamsul, com duas salas de aula, e tem ainda um auditório para 220 pessoas, na sede campo, onde são realizados alguns eventos, e também, segundo Alessandro, está disponível à empresas e entidades que queiram fazer eventos.

Escola de Magistratura prepara cursos a distância para interessados no interior de MS

O diretor-presidente da Escola de Magistratura de Mato Grosso do Sul, Alessandro Merliso, garante que em breve a Esmagis fará cursos para os interessados em participar, mas que residem no interior do Estado. “Nossa intenção ainda para este ano, ou talvez para o ano que vem, conseguir disponibilizar nossas aulas pela internet, ou seja, método de gravação de aula, para depois fornecer ao pessoal que mora interior”, esclarece.

O próximo passo da Esmagis é implementação do EAD (Educação a distância), com uma opção de mais alunos e com a mesma estrutura existente. Segundo explicou o diretor-presidente, as aulas seriam disponibilizadas online com monitoramento pelo professor, onde seriam tiradas dúvidas, tudo por meio da informática.

“Teremos um professor que também é monitor e vai poder atender ao aluno por meio de emails e, posteriormente teria a conclusão do curso como se fosse um aluno presencial”, define.

