Esloveno é preso por tráfico de cocaína dentro de veleiro no mar de Paraty

A droga estava escondida no assoalho da embarcação - Divulgação / Policia Rodoviária Federal

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta sexta-feira, 22, um esloveno no mar de Paraty, no litoral sul fluminense, sob acusação de tráfico internacional de drogas. Milan Rataj, de 52 anos, foi detido em flagrante com mais de 50 quilos de cocaína pura a bordo de um veleiro.

A droga estava escondida no assoalho da embarcação. Rataj já estava em alto mar, com o objetivo de levar a droga até Cabo Verde, na África, para que fosse distribuída mais tarde pela Europa. O esloveno já tinha sido preso anteriormente em Cabo Verde, por tráfico internacional de armas de fogo. Segundo a polícia, ele entrou em território brasileiro de forma irregular.

A polícia chegou até o suspeito através de uma denúncia anônima. A prisão foi efetivada após cinco meses de investigações. O esloveno será indiciado por tráfico internacional de drogas. Se condenado, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Ele será encaminhado ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.