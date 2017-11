Eslovênia: Eleitores vão às urnas no segundo turno da eleição presidencial

Eleitores na Eslovênia vão às urnas neste domingo no segundo turno das eleições presidenciais do país. Os candidatos são o presidente Borut Pahor, que busca a reeleição, e o ex-comediante Marjan Sarec, prefeito de uma cidade do norte do país.

Pahor, um político veterano conhecido por seu frequente uso das mídias sociais, liderava as pesquisas por uma grande margem após o primeiro turno, em 22 de outubro. Mas Sarec reduziu a lacuna entre as intenções de voto, e as últimas pesquisas apontavam uma disputa apertada. O presidente da Eslovênia não tem poderes executivos, mas ele propõe o nome do primeiro-ministro e a sua opinião sobre questões importantes tem peso político.

Pahor, de 54 anos, que é ex-modelo, foi primeiro-ministro da Eslovênia antes de ser eleito presidente em 2012. Ele procurou retratar-se como um interlocutor de todos os eslovenos, independentemente de suas preferências políticas. Críticos dizem, no entanto, que Pahor simplesmente evita tomar posição em questões importantes.

Sarec é um político relativamente novato, que conquistou o apoio de muitos eslovenos fartos de políticos conhecidos. O candidato, de 39 anos, era um comediante satírico que imitava políticos antes de entrar na política ele mesmo em 2010 para concorrer à prefeitura de Kamnik. Sarec desistiu da comédia para se dedicar plenamente ao trabalho como prefeito. Ele atualmente está em seu segundo mandato.

As principais questões para a Eslovênia neste momento são a economia, uma disputa de fronteira com a Croácia decorrente da separação da antiga Iugoslávia na década de 1990 e o futuro da União Europeia. A Eslovênia é membro da UE desde 2004. Fonte: Associated Press.