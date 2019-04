Escritório de MS recebe prêmio nacional do Banco Santander

Da Redação com Assessoria

O Banco Santander concedeu ao Mascarenhas Barbosa Advogados Associados, de Campo Grande, o prêmio nacional de Gestão de Escritórios 2018, na categoria Reconhecimento de Parceiros - Foto: Divulgação

O Banco Santander concedeu ao Mascarenhas Barbosa Advogados Associados, de Campo Grande, o prêmio nacional de Gestão de Escritórios 2018, na categoria Reconhecimento de Parceiros.

Para a coordenadora da carteira do Santander no Mascarenhas Barbosa, a advogada Esther Brandão, o prêmio é um reconhecimento a toda equipe de profissionais que atua em ações de indenização cível e trabalhista.

“Estamos muito alegres com o prêmio, pois ele reconhece todo trabalho realizado, não apenas em metas, mas no bom relacionamento. Este prêmio é para toda a equipe que está sempre à disposição para o melhor resultado ao cliente”, comentou Esther.

O prêmio Santander ocorre anualmente e reconhece o trabalho de excelência realizado pelos escritórios. Atualmente o Mascarenhas Barbosa representa o banco em ações no Centro Oeste, Norte, e nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia. Mas, a coordenadora explica que além do prêmio nacional, o Mascarenhas Barbosa recebeu um novo desafio do Santander.

“Após a premiação, fomos contatados pelo Santander para assumirmos um novo desafio, agora em Minas Gerais. Recebemos essa novidade como mais um prêmio e reconhecimento pelo nosso trabalho. Estamos confiantes e animados com este novo desafio”, disse.