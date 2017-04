Escritor lança livro com textos discutidos em blog no Sesc Morada dos Baís

O próximo Café Literário do Sesc Morada dos Baís, no dia 11 de abril, será com o escritor Alex Domingos, sobre a obra "Absurdidades Poéticas" que reúne escrivinhações desde 2012 até os dias atuais, inclusive rascunhos de assuntos filosóficos que foram discutidos no blog de Alex, o Mente Criva – mentecriva.blogspot.com.

O evento, aberto ao público, começa às 19 horas. Em sua primeira obra, a poesia nasce com o grande propósito de não ter propósito algum, se manifesta fundamentalmente como a terrível necessidade de "brincar com o absurdo".



Músico tecladista, Alex é formado em Filosofia pela UCDB 2012, mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2016.



O Café Literário oferece ao escritor espaço para apresentar suas construções de aproximar o público da literatura. Literário é um espaço de manifestação da expressão literária, que tem como objetivo divulgar e incentivar a produção literária regional em suas diversas expressões ou gêneros; ainda na mesma linha atua diretamente para formar leitores e fomentar a produção artístico cultural no âmbito da linguagem literária.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. A programação pode ser consultada no site do Sesc MS www.sescms.com.br/

