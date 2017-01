Escova de cabelos inteligente detecta problemas capilares com microfone

Provando que os dispositivos Internet Of Things não estão limitados a apenas eletrônicos já existentes, a L’Oreal apresentou hoje (5) uma escova de cabelos inteligente. Chamada Hair Coach, ela basicamente coleta informações sobre a escovação para indicar produtos e novas técnicas para melhorar a saúde dos cabelos.

Para conseguir dados um aplicativo móvel foi desenvolvido para coletar e transmitir todas as informações por Wi-Fi e Bluetooth. A detecção acontece por meio de um microfone, que pelo som percebe se o cabelo está seco, com friz ou quebradiço. Outros sensores determinam se o cabelo está seco ou molhado, enquanto um giroscópio e acelerômetro contam a média de idas e vindas na escovação e a força utilizada.

Com todos os dados coletados, o aplicativo móvel exibe as informações e vê sugestões de produtos da L’Oreal no seu catálogo, além de listar hábitos que ajudarão a melhorar a saúde dos cabelos, levando em conta inclusive o clima do local. Por fim, é exibido também recebe uma nota de 0 a 100, que se indica a “qualidade do cabelo”, seja lá o que isso for.

A escova será lançada ainda esse ano, e o preço deve ser menor do que US$200, embora ainda não exista um valor confirmado.

