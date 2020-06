Escolher fralda descartável de má qualidade pode ocasionar problemas para os bebês

Para ajudar os pais na missão de escolherem a fralda ideal para seus filhos, o Fort Atacadista realiza, a partir desta quinta-feira (04), o Festival de Fraldas - Foto: Divulgação/Assessoria

Papais e mamães devem sempre prestar ateção quando o assunto é a escolha correta das fraldas descartáveis. Afinal cada bebê tem a sua particularidade e isso a escolha aerrada pode desencadear vários problemas como assaduras, ou até mesmo os vazamentos. Os cuidados que devem ser tomados, o tempo ideal de troca e quais os tipos de fraldas para cada criança são algumas das questões mais comuns.

A dermatologista Cristiane Massunari explica que para escolher a fralda mais adequada, é necessário observar o peso da criança e escolher o modelo que melhor se adapte a isso. "As fraldas que são muito plásticas abafam mais e, no calor, geram incômodo. É importante observar esses detalhes para que o bebê fique seguro e se sinta confortável. Outra dica é se atentar para a aba que fica na volta da coxa. É necessário posicioná-la para fora, porque ao deixá-la para dentro, o risco de vazamento é maior", aponta.

Na hora de trocar a fralda do bebê, é fundamental higienizar bem as mãos, antes e após o processo, e em local seguro, porque dependendo da idade da criança, ela mexe muito e há bastante risco de queda. Nesse momento, é preciso ter ao alcance tudo o que for utilizar: fralda, algodão com água, pomada contra assaduras (conforme recomendação médica) e roupa reserva, caso suje a que a criança estiver usando.

O Festival de Fraldas vai começar amanhã (4)

Um dos problemas mais comuns nos bebês são as assaduras e outras irritações na pele. A qualidade das fraldas e a quantidade de vezes que ela é trocada são fatores que podem minimizar o surgimento desse problema. "O ideal é verificar sempre. Quando o bebê fizer cocô, é necessário trocar imediatamente, ou quando a fralda estiver cheia. Algumas fraldas têm, inclusive, uma faixa que muda de cor quando a criança faz xixi, por exemplo, e isso facilita bastante", orienta.

Para ajudar os pais na missão de escolherem a fralda ideal para seus filhos, o Fort Atacadista realiza, a partir desta quinta-feira (04), o Festival de Fraldas. A rede oferece marcas, como Huggies, Turma da Mônica, Pampers, Cremer e Pom Pom, dentre outras, de todos os tamanhos: RN (até 4 kg), P (até 6 kg), M (de 5,5 a 9,5 kg), G (de 9 kg a 11,5 kg), XG (de 12 a 15 kg) e XXG (mais de 14 kg). E o melhor, o Festival das Fraldas vai oferecer a opção de parcelamento em até 4 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 15,00. Assim, os pais poderão manter a saúde de seus bebês em dia sem prejudicar o orçamento familiar

O horário de funcionamento em todas as lojas, é de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 20h. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista ficam localizadas nos seguintes endereços:

