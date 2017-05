Escolha do ponto comercial é tema de palestra hoje em Campo Grande

Hoje, às 14 horas o Sebrae MS realiza palestra na capital para capacitar micro empreendedores na questão do melhor ponto comercial para seu novo negócio. As inscrições podem ser feitas no site da instituição no link.

A escolha do ponto comercial é fator crucial para o sucesso ou insucesso de um novo negócio, o empresário precisa estar antenado nas questões mais complexas que tem a ver com o tipo de mercado trabalhado.

Serão abordadas técnicas de geomarketing, localização em shoppings centers e galerias, questões de negociação e implicações jurídicas.

Com duração de 2 horas o evento será gratuito e terá a marca de qualidade Sebrae.

Informações : 0800 570 0800

