Escolas Estaduais voltam as atividades nesta quarta-feira, com exceção das Cívico-Militares

Campo Grande (MS) – Os mais de 200 mil estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE) estão de volta às salas de aula nesta quarta-feira, dia 19, com exceção daqueles que fazem parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), onde o início das aulas é no dia 02 de março.

Esse é o caso das escolas Alberto Elpídio Ferreira Dias – prof. Tito – localizada no Jardim Anache, e também a EE Marçal de Souza, que fica no Jardim Los Angeles.

Nestas unidades a gestão será realizada em colaboração, o que segundo o Governo Federal, idealizador do Projeto, contribui com a melhoria do ambiente escolar. A proposta prevê, ainda, a construção de um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes, pais e responsáveis.

Outra novidade na Rede Estadual é o aumento no total de escolas que trabalharão com o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Se no ano passado a REE contava com 27 unidades em 16 municípios, para 2020 serão 42 escolas, espalhadas por 22 cidades de Mato Grosso do Sul. Somadas às unidades que atendem o Ensino Fundamental em Tempo Integral e Educação Profissional, o total chega a 62 escolas.

