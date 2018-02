Escolas de Samba lançaram sambas enredos com desfile de fantasias

carnaval PERFEITA

O lançamento oficial do Carnaval de Campo Grande com a apresentação da corte de Momo e a dos sambas enredos das Escolas de Samba do Grupo Especial aconteceu na noite desta sexta-feira (2), no Clube Estoril. Neste ano, todas as escolas de samba de Campo Grande têm como enredos o tema “40 anos do Mato Grosso do Sul”.

Valorizando a realeza de Momo de carnavais de 4 décadas, a corte de Momo de 2018 foi apresentada. Tadeu, a rainha Valdirene e as princesas Iasmim Calazans e Luka de Mattos desfilaram para o público mostrando um pouco da alegria que vão levar para as ruas.

Já o Desfile de Fantasia contou com 4 categorias. No quesito originalidade foram quatro participantes masculinos e uma feminina. Na categoria luxo foram três masculinos e uma feminina, e um na categoria Hour Concur.

Secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brun, salientou que o município está junto da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande) para organizar a festa popular, que é tão esperada por todos e importante para a economia brasileira.

“Estamos ao lado da Lienca dando todo o suporte e apoio. A Prefeitura de Campo Grande através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) estará sempre ao lado da liga, das escolas de samba apoiando e dando suporte naquilo que realmente estiver ao nosso alcance. Que o carnaval deste ano traga lucro para a nossa cidade e principalmente alegria. Resgatamos o Desfile de Fantasia que há muitos anos não acontecia e daremos continuidade nos próximos anos a esse espetáculo que encheu os olhos nesta noite”, enfatizou.

Eduardo Neto, presidente da Lienca, informou que o objetivo é levar uma bela festa para todos. “Visando proporcionar um carnaval de qualidade aos foliões, a Lienca através da sua diretoria a cada ano vem aperfeiçoando os seus trabalhos, com muito profissionalismo e dedicação, com as parcerias da prefeitura municipal, do governo do estado e das empresas privadas”, disse.

Já o carnavalesco Luis Carlos de Carvalho, presidente da Unidos da Vila Carvalho, com ta sua escola trabalhou o tema. “Este ano, todas as escolas de samba de Campo Grande têm como enredos os 40 anos de Mato Grosso do Sul. Nosso Samba Enredo é o “Lendas” dos Compositores Cristian, Paulo e Tim da Vida, Intérpretes, Luiz Fernando Ramos, Mike Candido, Fabiano Tennor. A Vila Carvalho está otimista em levar mais um titulo”. Pontua

Desfile de Fantasia

Na categoria Luxo Masculino participaram: Adão Barbosa, com a fantasia “O guardião da Flor de Xaraés”, Douglas Marques de Mello, com a fantasia “O Magestoso Sol”, José Carlos Flores Mira, com a fantasia “Xian – O Primeiro Imperador Chinês”.

Na vategoria Originalidade Masculino, participaram Vanderlei Rosa do Nascimento, com a fantasia “Passeio do Califa” e Ranulfo Galleano, com a fantasia “A Deusa do Sol”.

Na categoria Originalidade Feminino participou Enir Amarilha, com a Fantasia “O Amor no Cangaço”.

Na categoria Luxo Feminino participou Rebecca D`Albine, com a fantasia “Mapogo e sua frente de Coalizão”

E por último, na categoria Carnavalesco Hour Concur, Valdir Gomes.

Apoio

A Prefeitura, neste ano, irá oferecer o apoio para o bem-estar dos foliões e em virtude do cenário econômico desfavorável, não irá oferecer recursos financeiros para a realização do Carnaval. Com os serviços, diversas secretarias municipais irão unir esforços para oferecer equipes de segurança, limpeza, iluminação e organização do trânsito para que o Carnaval 2018 ocorra da melhor maneira nos dias de festa.

Para isso, o Carnaval terá o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Guarda Civil Municipal, e das equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), SAS ( Secretaria de Assistência Social)

A festa popular terá ainda a participação da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e Defesa Civil. Também estarão apoiando o Bptran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar (PM).