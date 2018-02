Escolas de samba do grupo especial desfilam neste sábado em Campo Grande

Ao todo, 25 municípios sul-mato-grossenses receberam apoio do Governo para a realização da folia, com investimento total de R$ 800 mil - Foto: Clovis Neto

Com o desfile do grupo especial das escolas de samba de Campo Grande adiado para este sábado (17) em virtude da forte chuva no dia da apresentação, os campo-grandenses terão mais um dia de carnaval como opção de lazer para este fim de semana. O evento, que conta com apoio do Governo do Estado, será na praça do Papa a partir das 20h.

Na avenida, irão desfilar cinco escolas tradicionais da Capital, na seguinte ordem: Unidos do São Francisco, Igrejinha, Deixa Falar, Catedráticos do Samba e Unidos da Vila Carvalho. As escolas pertencentes ao grupo de acesso já desfilaram na terça-feira (13).

Presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, Eduardo Neto, informou que a apuração dos pontos será feita no domingo a partir das 17h, na arena do Horto Florestal.

Secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, destacou que, apesar das fortes chuvas que atrapalharam parte das apresentações, o carnaval no Estado foi um sucesso. “Estamos construindo novas opções de entretenimento e de turismo”, afirmou Athayde, que irá acompanhar o desfile.

Ao todo, 25 municípios sul-mato-grossenses receberam apoio do Governo para a realização da folia, com investimento total de R$ 800 mil. O suporte ajudou a ampliar a festa e a fomentar o comércio local na Capital e interior do Estado.

Em Corumbá, cerca de 30 mil pessoas lotaram a passarela do samba diariamente para conferir as atrações, que duraram seis dias. A estimativa da Prefeitura é que no período foram movimentados R$ 12 milhões no comércio local.