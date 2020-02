Escolas de samba de Corumbá realizam pré-desfile com ensaio técnico neste domingo

Campo Grande (MS) – Com as atrações nacionais já definidas e a abertura oficial do carnaval declarada pela Corte de Momo, eleita na quarta-feira (12/2), Corumbá se prepara para realizar a maior festa de rua, com o desfile de nove escolas de samba e 11 blocos oficiais. Neste domingo, as escolas realizam um ensaio técnico na Avenida General Rondon – passarela do samba – para ajustes de cronometragem, evolução, bateria, sonorização e iluminação.

O maior carnaval do interior do Brasil – Carnaval da Alegria 2020 – Folia Cultural no Coração do Pantanal – tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, com a liberação, este ano, de R$ 399 mil para as escolas e blocos e R$ 300 mil ao município para pagamento dos shows. A prefeitura de Corumbá anunciou investimentos de R$ 3,5 milhões, incluindo a parceria do Estado, e repassou R$ 1 milhão para as entidades carnavalescas.

A programação da folia se estende de 25 de janeiro a 29 de fevereiro, com rodas-de-samba e os “esquenta”, nos fins de semana, no porto-geral e na Avenida General Rondon, com participação de ritmistas e passistas das escolas de samba. Neste sábado (15), às 12h, no Jardim da Independência, acontecerá o Concurso de Marchinhas. Foram inscritas 16 músicas inéditas e a premiação será de R$ 3,3 mil, do primeiro ao terceiro colocado.

Concurso de Marchinhas valoriza os compositores corumbaenses: este ano 16 músicas estarão concorrendo. Foto: Renê Márcio Carneiro/ PMC

Últimos detalhes

O ensaio técnico foi uma inovação criada pela Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) e oportuniza as agremiações de promoverem ajustes no desfile. Segundo o presidente da Liga, Zezinho Martins, a entrada da escola na avenida envolve não apenas o cumprimento do tempo e o roteiro do samba-enredo, mas a afinação dos músicos com o sistema de áudio digitalizado integrado a um carro de som, que acompanha a agremiação.

“O ensaio técnico é a checagem de todos os detalhes, evolução, tempo de cada ala, carros alegóricos, bem como o repasse das inovações que a escola preparou e precisa levar isso para a prática, na avenida” explicou Martinez. Cada escola terá 30 minutos para seu ensaio, que começará na rua Frei Mariano e termina na Avenida General Rondon. “Essa é a hora de corrigir o compasso e motivar os componentes da escola e também o público”, completou.

Corte de Momo foi eleita nesta quarta-feira, com 19 concorrentes. Foto: Gisele Ribeiro/PMC

A ordem de apresentação das escolas no ensaio técnico está definida: Unidos da Major Gama, Mocidade Independente da Nova Corumbá, Acadêmicos do Pantanal, Unidos da Vila Mamona, Imperatriz Corumbaense, Marquês de Sapucaí, A Pesada, Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro. O desfile oficial será nos dias 23 e 24 de fevereiro, a partir das 20h. A campeã de 2019, A Pesada, será a terceira escola a desfilar no último dia.

Sandálias, o abre-alas

Oficialmente, o carnaval de rua começará com o “xispa” do Bloco Sandálias do Frei Mariano, criado para satirizar uma lenda segundo a qual o polêmico religioso rogou uma praga contra a cidade, no final do século XIX. O bloco sairá na quarta-feira (19.2), com concentração na rua que leva o nome do frei. Na quinta-feira, quem “invade” o centro da cidade é o bloco de sujos “Chupeta”. No mesmo dia, às 21h, acontece o Desfile de Fantasias, no Clube Corumbaense.

Carnaval dos velhos tempos, no dia 25: cordões carnavalescos levam o romantismo para a avenida. Foto: Sílvio de Andrade

A atração do dia 21 (sexta-feira) será a descida do bloco de sujos Cibalena, que atrai mais de 30 mil foliões. Também passará pela passarela do samba o bloco de sujos Sem Limite na Folia. O sábado de carnaval terá o desfile dos 11 blocos oficiais, a partir das 20h: Praia Bola e Cerveja, Águia da Vila, Afro Samba Reggae, Nação Zumbi, Flor de Abacate, Os Intocáveis, Bola Preta, Vitória Régia, Oliveira Somos Nós, Arthur Marinho e Clube dos Cem.

Os shows nacionais terão como atrações os cantores Netinho, no dia 21, e Reinaldinho (ex-vocalista do grupo Terra Samba), no dia 25. A roda-de-samba no Porto-Geral acontecerá de 22 a 25, a partir das 12h, uma ótima opção para quem visita a cidade entrar no clima da folia. O Carnaval Cultural, no dia 25, recorda os velhos carnavais, com bonecões, desfile de corso, alas de pastoras e dos marinheiros, bloco de frevo e dos palhaços e os cordões carnavalescos.

Texto: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)